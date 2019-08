Bundesnetzagetur für vierte Stromautobahn

per Mail teilen

Die Bundesnetzagentur hat sich für eine vierte Stromautobahn in Deutschland ausgesprochen. Sie soll zwischen Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen entstehen. Den Vorschlag der Netzbetreiber, sie bis nach Baden-Württemberg auszubauen, lehnte die Bundesnetzagentur als unnötig ab. Bisher sind drei Stromtrassen in Planung, die Windenergie vom Norden in den Süden und Westen Deutschlands bringen sollen. Eine davon führt bis ins württembergische Großgartach, eine zweite bis zum badischen Philippsburg.