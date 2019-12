Bundeskartellamt zieht Jahresbilanz

per Mail teilen

Das Bundeskartellamt hat in diesem Jahr insgesamt 848 Millionen Euro Bußgeld gegen Firmen verhängt. Das ist doppelt so viel wie 2018. Besonders betroffen war die Stahlwirtschaft. Wegen unerlaubter Absprachen müssen allein Thyssen-Krupp und zwei andere Stahl-Hersteller 646 Millionen Euro zahlen. Eine immer größere Rolle spielen für das Bundeskartellamt die Internet-Unternehmen. So musste Amazon die Vertrags- und Geschäftsbedingungen für andere Händler, die über Amazon verkaufen, deutlich verbessern.