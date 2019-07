per Mail teilen

Bundeskanzlerin Angela Merkel wird 65. Dieser Geburtstag scheint für sie allerdings keine große Sache zu sein - sie leitet wie üblich die Sitzung des Bundeskabinetts - "business as usual" also.

Fast ein Viertel ihres Lebens, 14 Jahre lang, ist Merkel bereits Kanzlerin der Bundesrepublik. 1991 wurde sie Bundesministerin für Frauen und Jugend, 1994 Umweltministerin. Von 2000 bis 2018 war sie die Chefin der CDU, bis im Dezember Annegret Kramp-Karrenbauer ihre Nachfolgerin wurde. Ihr Wahlkreis ist Vorpommern-Rügen-Greifswald I.

SWR-Hauptstadtkorrespondentin Evi Seibert gratuliert Angela Merkel zum Geburtstag:

Dauer 1:57 min Brief an Merkel zum 65.Geburtstag Evi Seibert berichtet



"Die DDR-Führung konnte sich in Naturgesetze wenig einmischen"

Merkel wurde 1954 in Hamburg geboren. Ihre Eltern zogen später nach Brandenburg. Nach der Schule studierte Merkel in Leipzig Physik. Auf ihrer offiziellen Homepage heißt es hierzu, Merkel habe sich bewusst für die Naturwissenschaften entschieden, "auch weil sich die DDR-Führung in Naturgesetze wenig einmischen konnte." Seit 1998 ist Merkel mit Joachim Sauer verheiratet.

Zu ihrem 60. Geburtstag hatte sich Merkel einen wissenschaftlichen Vortrag des Historikers Jürgen Osterhammel gewünscht. Zu ihrem 50. hatte der Hirnforscher Wolf Singer über die "Utopie der Planbarkeit der Zukunft" referiert. Was sich die Kanzlerin zu ihrem 65. wünscht, ist bisher nicht bekannt.