Merkel beim UN-Klimagipfel in New York

per Mail teilen

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ist zu einem zweitägigen Besuch bei den Vereinten Nationen in New York eingetroffen. Beim UN-Klimagipfel wird sie in einer kurzen Rede das Klimaschutzpaket der Bundesregierung vorzustellen. UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat die Regierenden dazu aufgerufen, Pläne mitzubringen und nicht Reden. Ihm geht es darum, dass die internationale Gemeinschaft verschärft darauf hinarbeitet, die Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens umzusetzen. Neben Merkel werden außerdem der französische Präsident Emmanuel Macron, der britische Premier Boris Johnson und Indiens Präsident Narendra Modi sprechen.