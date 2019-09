per Mail teilen

Das Bundesinnenministerium hat Griechenland aufgefordert, mehr Flüchtlinge in die Türkei abzuschieben. Der parlamentarische Staatssekretär Stephan Mayer sagte, der Flüchtlingspakt mit der Türkei müsse eingehalten werden. Damit könne auch die Lage der Migranten in den griechischen Auffanglagern verbessert und das Geschäft der Schleuser erschwert werden. Zuletzt war die Zahl der Flüchtlinge, die in Schlauchbooten von der türkischen Küste die griechischen Inseln erreichten, deutlich gestiegen.