Bundeshaushalt 2020 ohne Neuverschuldung geplant

Der Bund soll auch im kommenden Jahr ohne Neuverschuldung auskommen. Das ist das Ergebnis der abschließenden Beratungen des Haushaltsausschusses. Der Bundeshaushalt sieht für das kommende Jahr Ausgaben in Höhe von rund 362 Milliarden Euro vor – fast sechs Milliarden mehr als in diesem Jahr. Der haushaltspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Eckhardt Rehberg sagte, man habe Rekordinvestitionen in Höhe von fast 43 Milliarden Euro beschlossen und mache Deutschland fit für die Zukunft. Steigen sollen zum Beispiel die Ausgaben für Bildung und Forschung, ebenso die Verteidigungsausgaben. Der FDP-Politiker Otto Fricke kritisierte dagegen die Haushaltspolitik der Großen Koalition: Es gebe nur ein weiter so und es seien keinerlei Zukunftsinitiativen zu erkennen. Der Bundestag soll den Haushalt in der übernächsten Woche verabschieden.