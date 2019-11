per Mail teilen

Angebote des Internet-Rechtsportals "wenigermiete.de" sind zulässig. Dies hat der Bundesgerichtshof in einem Grundsatzurteil entschieden.

Das Onlineportal "wenigermiete.de" darf also weiter für Mieter gegen überhöhte Mietzahlungen klagen. Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe gab dem Vorgehen des Unternehmens Lexfox mit seiner Entscheidung in letzter Instanz Recht.

In dem verhandelten Fall hatte "wenigermiete.de" versucht, für einen Berliner Mieter eine zu hoch angesetzte Miete zu drücken. Die Richter am Landgericht Berlin hatten die Klage abgewiesen, weil sie Lexfox nicht für klagebefugt hielten. (Az. VIII ZR 285/18).

Die Idee des Portals ist es, Standardfälle mithilfe von Softwareprogrammen zu bearbeiten. Zahlen müssen Kunden nur im Erfolgsfall. Rechtlich umstritten war, ob der Anbieter als sogenanntes Inkassounternehmen handeln darf. Dazu erklärten die Richter in Karlsruhe, das Portal leiste keine Rechtsberatung. Aus diesem Grund sei gegen das Geschäftsmodell rechtlich nichts einzuwenden.

So funktioniert das Portal "wenigermiete.de"

Das Portal "wenigermiete.de" hilft Mietern unter anderem dabei, Ansprüche aus der "Mietpreisbremse" durchzusetzen, also die Miete gegenüber dem Vermieter zu reduzieren. Zunächst rechnet ein Online-Rechner aus, ob man womöglich zu viel bezahlt.

Anschließend kann man den Portalbetreiber, das Unternehmen Lexfox, beauftragen, gegen den Vermieter vorzugehen. Der Mieter tritt dafür seine Ansprüche gegen seinen Vermieter an den Portalbetreiber ab. Im Erfolgsfall behält dieser ein Drittel der gesparten Miete pro Jahr als Honorar ein. Falls die Mietreduzierung nicht klappt, hat der Mieter keine Kosten zu tragen.

Was war der Knackpunkt im Rechtsstreit?

Der Portalbetreiber ist als "Inkassounternehmen" eingetragen. Nur mit diesem Modell ist es zulässig, pauschal mit Erfolgshonoraren als Vergütung zu arbeiten. Für Rechtsanwälte gibt es da engere Grenzen. Vor Gericht lautete damit die Kernfrage: Fällt das Geschäftsmodell noch unter den Begriff "Inkasso", oder handelt es sich um eine Rechtsberatung, die nur Rechtsanwälten erlaubt ist? Entscheidend ist also, ob man den Begriff "Inkasso" eng oder weit versteht.

Zum klassischen Inkasso zählt sicher, Geld aus einer nicht bezahlten Rechnung einzutreiben. Aber was gilt in Fällen, die darüber hinaus gehen? Und bei denen Rechtsberatung zumindest eine gewisse Rolle spielen kann? Darum ging es in diesem Verfahren.

Welche größere Bedeutung steckt hinter dem Verfahren?

Es gibt inzwischen zahlreiche Portale mit einem ähnlichen Geschäftsmodell. Mit ihnen kann man zum Beispiel Entschädigungen nach Flugverspätungen, Ansprüche als VW-Kunde und vieles mehr durchsetzen. Der Begriff dafür lautet in Fachkreisen "Legal Tech". Ob das Geschäftsmodell dahinter zulässig ist oder nicht, betrifft also eine ganze Branche von Start-Up-Unternehmen.

Es betrifft zudem alle Verbraucher, die solche Portale nutzen. Und nicht zuletzt betrifft es die Branche der Rechtsanwälte, für die solche Portale eine Konkurrenz darstellen können.

Urteil von großem Interesse für zahlreiche Betroffene

Der Bundesgerichtshof hatte also den konkreten Fall von "wenigermiete.de" zu verhandeln. Aus den Leitlinien des Urteils können sich aber Kriterien dafür ergeben, welche der zahlreichen anderen Angebote zulässig sind und wo die Grenzen verlaufen. Deshalb ist das Urteil für viele Betroffene von großem Interesse.

Wie lief die mündliche Verhandlung am 16. Oktober?

Bereits am 16. Oktober war einen ganzen Vormittag lang im Karlsruher Gerichtssaal intensiv über die umstrittenen Fragen diskutiert worden. Die Vorsitzende Richterin Karin Milger hatte zumindest eine allgemeine Richtung vorgegeben: Der Gesetzgeber habe sich bei der Reform des einschlägigen Gesetzes im Jahr 2008 ein "modernes, liberalisiertes und zukunftsfähiges" Gesetz vorgestellt. Man dürfe den Begriff "Inkasso" daher wohl nicht allzu eng verstehen.