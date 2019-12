Bundesanwaltschaft verdächtigt Moskau des Auftragsmords

Nach dem Mord an einem Tschetschenen in Berlin will der Generalbundesanwalt nach SWR-Informationen die Ermittlungen übernehmen. Grund ist, dass möglicherweise staatliche russische Stellen an der Tat beteiligt waren. Damit würde Deutschlands oberste Strafverfolgungsbehörde Moskau offiziell eines Auftragsmords in der Bundesrepublik beschuldigen. Der 40 Jahre alte Tschetschene mit georgischer Staatsangehörigkeit war am 23. August in einem Park in Berlin erschossen worden. Kurz nach der Tat wurde der mutmaßliche Täter, ein Mann mit einem russischen Pass, festgenommen.