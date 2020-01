per Mail teilen

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik warnt vor Hackerangriffen auf Kraftwerke. In der Steuerungssoftware von Kraftwerken gebe es erhebliche Sicherheitslücken, hat das Amt auf Anfrage der "Welt am Sonntag" mitgeteilt. Das BSI bestätigt damit Forschungsergebnisse der russischen Antivirus-Firma Kaspersky, wonach eine Anlage von Siemens teils erhebliche Schwachstellen hat.