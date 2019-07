Bund will strukturschwachen Regionen helfen

per Mail teilen

Der Bund hat seine Bereitschaft signalisiert, besonders hoch verschuldeten Kommunen finanziell zu helfen. Es gehe der Bundesregierung darum, ein Signal des guten Willens zu senden, sagte Innenminister Horst Seehofer (CSU) nach einer Sitzung des Kabinetts. Die Ministerrunde hat darüber beraten, wie in allen Regionen Deutschlands gleichwertige Lebensverhältnisse erreicht werden können und dazu einen Zwölf-Punkte-Plan beschlossen. Unter anderem sollen Bundeseinrichtungen und Forschungsinstitute gezielt in strukturschwachen Regionen angesiedelt werden. Außerdem soll Steuergeld in die Mobilfunkversorgung von Regionen fließen, die für private Anbieter nicht attraktiv sind.