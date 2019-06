Bund und Länder einigen sich bei Flüchtlingskosten

per Mail teilen

Bund und Länder haben sich auf die Verteilung der Flüchtlingskosten in den nächsten Jahren geeinigt. Das teilte Kanzlerin Angela Merkel nach einem Treffen mit dem Ministerpräsidenten der Länder in Berlin mit. Der Bund übernimmt demnach weiter die Kosten für Unterkunft und Heizung. Auch die Kosten für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge sowie eine Pauschale pro Asylbewerber und Monat des Asylverfahrens würden übernommen. Insgesamt beteilige sich der Bund mit jährlich bis zu 3,4 Milliarden Euro an den Flüchtlingskosten, sagte der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) nach dem Treffen. Ursprünglich wollte sich der Bund nur noch mit 1,3 Milliarden Euro jährlich beteiligen. Das aber hatten die Länder abgelehnt.