Gut für die Umwelt, schlecht fürs Portemonnaie: Bund und Ländern haben beschlossen, dass es ab 2021 einen höheren CO2-Preis geben soll. Wie teuer wird es für uns Verbraucher?

Ganz pauschal gesagt wird es natürlich erst mal teurer. Was das konkret in Euro und Cent bedeutet, hat kürzlich der Bundesverband der Deutschen Industrie ausgerechnet. Beispiel Diesel: Da sagt der BDI, wenn der CO2-Preis im Jahr 2026 bei rund 60 Euro pro Tonne angekommen ist, dann bedeutet das einen Preisanstieg beim Diesel von 19 Cent pro Liter. Umgerechnet auf einen VW-Passat, der 15.000 Kilometer im Jahr fährt, wären das Mehrkosten von 131 Euro pro Jahr.

Mehrkosten von über 500 Euro für eine Familie

Der CO2-Preis soll fossile Heiz- und Kraftstoffe verteuern, damit Bürger und Industrie klimafreundliche Technologien kaufen und entwickeln. dpa Bildfunk picture alliance/Hauke-Christian Dittrich/dpa

Auch Heizöl würde laut dieser Modellrechnung um 19 Cent pro Liter teurer. Für einen Vier-Personen-Haushalt und 120 Quadratmeter Wohnfläche kommt der BDI dabei auf jährliche Mehrkosten durch den CO2-Preis von 378 Euro.

Bei dieser Beispiel-Familie wäre das also für Auto und Heizung ein Plus von 509 Euro im Jahr durch den CO2-Preis im Jahr 2026. Wenn nicht bis dahin durch Sparmaßnahmen der CO2-Ausstoß verringert wird. Genau das ist ja der Sinn des CO2-Preises.

Entlastung durch sinkende EEG-Umlage und höhere Pendlerpauschale

Pendler sollen durch eine höhere Pauschale wieder von ihren Mehrkosten entlastet werden. dpa Bildfunk picture alliance/David-Wolfgang Ebener/dpa

Ebenfalls noch nicht eingerechnet sind die Entlastungen, die der Kompromiss für das Klimapaket an anderer Stelle vorsieht: So soll die EEG-Umlage gesenkt und die Pendlerpauschale erhöht werden. So könnten für einige Personengruppen wie Berufspendler die finanziellen Mehrbelastungen dann doch wieder niedriger ausfallen als in der Beispielrechnung.