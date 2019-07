Bund und Bahn wollen mehr Geld fürs Schienennetz

per Mail teilen

Bund und Deutsche Bahn wollen offenbar mehr Geld ausgeben, um das Schienennetz zu erneuern. Die Nachrichtenagentur dpa berichtet von einer entsprechenden Grundsatzeinigung. Danach sollen in den kommenden zehn Jahren 86 Milliarden Euro investiert werden. Den größten Anteil werde der Bund beisteuern. An vielen Stellen des 33.000 Kilometer langen Schienennetzes gibt es beispielsweise marode Brücken und Anlagen. Das ist ein Grund für Verspätungen und andere Störungen bei der Bahn. In den ersten sechs Monaten kam gut jeder fünfte Fernverkehrszug der Deutschen Bahn zu spät.