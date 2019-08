Bei einem Küchenbrand in Bullay an der Mosel ist ein Mann leicht verletzt worden. Das Feuer war nach Polizeiangaben am späten Abend beim Kochen in dem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Die Bewohner konnten sich ins Freie retten. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Die Schadenshöhe ist nicht bekannt.