Die Welt steht Kopf in Hamburg. Während die SPD im Bund mit der AfD um Platz drei kämpft, steht sie in der Hansestadt blendend da. Umfragen sagen bei den Bürgerschaftswahlen einen ungefährdeten SPD-Wahlsieg voraus.

Heute wählen die Hamburger eine neue Bürgerschaft. Um 8:00 Uhr öffneten die knapp 1300 Wahllokale in der Hansestadt. Bis zum Mittag zeichnete sich eine höhere Wahlbeteiligung als vor fünf Jahren ab.

Von Berlin aus schauen vor allem FDP und AfD auf die Wahl. Beide Parteien müssen um den Einzug in die Bürgerschaft zittern. Die FDP lag in der letzten Vorwahlumfrage bei fünf Prozent, die AfD bei sechs. Eine Frage wird sein, ob sich das Wahldebakel in Thüringen auf das Ergebnis der FDP auswirken wird. Mit Blick auf die AfD ist interessant, ob der rassistische Anschlag in Hanau von den Wählern mit der AfD in Verbindung gebracht wird und Wählerstimmen kostet.

Dauer 2:17 min Hamburg wählt eine neue Bürgerschaft Die Fortsetzung der rot-grünen Regierung in der Hansestadt gilt als fast sicher.

Entspannt blicken SPD und Grüne nach Hamburg. Der Sieg der SPD gilt als so gut wie sicher. In den letzten Umfragen lag sie mit 38 Prozent deutlich an der Spitze. Außerdem gibt es keine Wechselstimmung im Stadtstaat: Über 60 Prozent sind zufrieden mit der Arbeit des rot-grünen Senats unter der Führung des Ersten Bürgermeisters Peter Tschentscher (SPD). Für die Grünen mit ihrer Spitzenkandidatin Katharina Fegebank könnte es das beste Ergebnis bei einer Landtagswahl seit der Wahl in Baden-Württemberg werden.

CDU in Umfragen auf Platz drei

Für die CDU könnte es ein weiterer unangenehmer Abend werden. Neben der Suche nach einem neuen Parteivorsitzenden und dem Streit mit dem Thüringer Landesverband könnte ein schlechtes Wahlergebnis ein weiterer Stimmungsdämpfer sein. In der letzten Vorwahlumfrage war die CDU drittstärkste Kraft und lag mit nur 14 Prozent deutlich hinter den Grünen. Die Linkspartei lag in den letzten Umfragen stabil bei acht Prozent.

Eine erste Prognose wird es gegen 18 Uhr geben, erste Hochrechnungen folgen gegen 19:15 Uhr. Wahlberechtigt sind gut 1,3 Millionen Hamburger ab 16 Jahren. 15 Parteien mit 348 Kandidaten stehen auf der Landesliste.