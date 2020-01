Bürgermeister in NRW will sich bewaffnen

Weil er sich von Rechtsextremen bedroht fühlt, will sich ein Bürgermeister im Rheinland bewaffnen. In dem Antrag, über den das Verwaltungsgericht Düsseldorf entscheidet, schreibt der Bürgermeister von einer besonderen Gefährdungslage. Eine Gerichtssprecherin bestätigte Berichte, wonach es in der Kommune Probleme mit Rechtsextremen gibt. Der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebunds NRW, Bernd Jürgen Schneider, sprach von einem Alarmzeichen für die Gesellschaft. Amtsträger berichteten immer wieder von Beleidigungen oder hemmungslosen Pöbeleien in sozialen Netzwerken. So hat der ehrenamtliche Bürgermeister der niedersächsischen Gemeine Estorf nach Drohungen, nächtlichem Telefonterror und Hakenkreuzschmierereien auf seinem Auto sein Amt aufgegeben.