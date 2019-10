Am Mittwochabend haben mehrere hundert Kurden in der Mannheimer Innenstadt gegen die Angriffe des türkischen Militärs auf die Kurdengebiete in Nordsyrien protestiert. Mit Transparenten forderten sie unter anderem "Stoppt das Massaker in Kurdistan" und "Hoch die internationale Solidarität". Die Demonstration vom Nationaltheater zum Hauptbahnhof verlief laut Polizei weitgehend friedlich. Seit rund einer Woche demonstrieren Mannheimer Kurden täglich gegen den Angriff der Türkei auf die Kurdenmiliz YPG in Nordsyrien. In Mannheim leben laut Stadt etwa 30.000 türkischstämmige Menschen, rund ein Drittel davon sind Kurden. mehr...