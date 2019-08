Bündnis will Ausbildung attraktiver machen

per Mail teilen

Ein Bündnis aus Bund, Wirtschaft und Gewerkschaften will die berufliche Ausbildung in Deutschland stärken. Die Beteiligten haben in Berlin eine entsprechende Vereinbarung unterschrieben. Sie wollen unter anderem erreichen, dass deutlich mehr Lehrstellen für alle Schulabschlüsse angeboten werden. Außerdem wollen sie mehr Abiturienten ermuntern, eine Ausbildung zu machen anstatt zu studieren und mehr Betriebe dafür gewinnen, Lehrstellen anzubieten. Konkret soll dafür die Zusammenarbeit zwischen der Bundesagentur für Arbeit, Verbänden und Kammern verbessert werden.