Das Verkehrsministerium und die Bundesländer sowie deutsche Städte und Gemeinden wollen heute eine neue Zusammenarbeit beschließen: das "Bündnis für moderne Mobilität". Zunächst könnte es etwa darum gehen, wie viel Parken für Anwohner kostet.

Städte wollen die Möglichkeit bekommen, Parkausweise für Anwohnerinnen und Anwohner deutlich teurer zu machen. Der Deutsche Städtetag hält 20 bis 200 Euro pro Jahr für denkbar. Bisher liegt die Obergrenze bei gut 30 Euro pro Jahr. Darüber wollen alle Beteiligten im neuen Bündnis nun sprechen.

Dauer 5:26 min Sendezeit 16:05 Uhr Sender SWR2 Autofreie Innenstädte – eine Idee für die Zukunft? Die Stadt Wuppertal hat sich zum Ziel gesetzt, dass bis zum Jahr 2027 keine Autos mehr in der Innenstadt fahren. Ein Bürgerticket soll Anreize schaffen, auf Bus oder Bahn umzusteigen. Doch nicht alle sind von dieser Idee überzeugt. Audio herunterladen (4,9 MB | MP3)

Städtetag: Weniger Autos, bessere Bedingungen für Fahrräder

Laut der Denkfabrik Agora Verkehrswende, sind die Parkgebühren in anderen europäischen Ländern teilweise um ein vielfaches höher als in Deutschland. Der Geschäftsführer des Städtetags Helmut Dedy sieht Anwohnerparken nur als ein Beispiel für die größere Frage, wie der Platz in den Städten in Zukunft aufgeteilt wird. Im SWR sagte Dedy, bisher seien Städte sehr autolastig. Das könne nicht so bleiben.

"Beim Radverkehr haben große Nachholbedarfe, was die Investitionen angeht. Wir brauchen andere Radwege, mehr Radwege, wir denken aber auch in größeren Kategorien - wir brauchen auch Radschnellwege. Das ist vor allem in Ballungsgebieten ein Thema." Helmut Dedy, Chef des Deutschen Städtetags

Der Städtetag will außerdem, dass Städte mehr Freiheiten beim Einrichten von Tempo-30-Zonen bekommen. Zudem fordert der Verband, den öffentlichen Nahverkehr auszubauen. Die Verbindungen zwischen Stadt und Umland müssten so verbessert werden, dass mehr Pendlerinnen und Pendler das Auto stehen lassen und die Luft sauberer wird.