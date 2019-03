Brüssel weist Scheuers Zweifel an Grenzwerten zurück

Im Streit um Diesel-Abgase hat die EU-Kommission Zweifel von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) an den Grenzwerten für Luftverschmutzung zurückgewiesen. Die drei EU-Kommissare für Verkehr, Umwelt und Industrie schrieben einen Brief an den CSU-Politiker. Darin steht, dass die meisten Wissenschaftler von negativen Folgen für die Gesundheit ausgingen - selbst dann, wenn die Grenzwerte der Weltgesundheitsorganisation unterschritten würden. Scheuer betonte, er werde weiter auf europäischer Ebene die Grenzwerte zum Thema machen. Sie sind die Grundlage für Fahrverbote für ältere Diesel-Autos. Kritik an der Haltung des Ministers kommt von der Opposition und vom Koalitionspartner SPD. Deutschland mache sich damit lächerlich, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der Sozialdemokraten, Carsten Schneider.