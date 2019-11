Brüssel startet Strafverfahren gegen Großbritannien

Die EU hat rechtliche Schritte gegen Großbritannien eingeleitet, weil die britische Regierung keinen Kandidaten für die neue Europäische Kommission vorschlagen will. Die EU-Kommission hat ein Vertragsverletzungsverfahren gestartet. Großbritannien habe seine Pflichten nicht eingehalten, so die Kommission. Die britische Regierung hatte Mittwoch mitgeteilt, dass sie vor der Parlamentswahl am 12. Dezember keinen EU-Kommissar vorschlagen werde. Eigentlich muss jedes Mitgliedsland in der EU-Kommission vertreten sein.