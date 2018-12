Wer mehr freie Tage am Stück will, sollte seine Urlaubstage geschickt planen. Und einen verständnisvollen Chef finden, damit der Urlaubsantrag auch genehmigt wird.

Die erste gute Gelegenheit nach den Weihnachtsferien bietet sich im Jahr 2019 an Ostern. Karfreitag und Ostermontag sind bundesweite Feiertage, die in diesem Jahr das dritte Aprilwochenende 19. bis 21. April verlängern.

Mit vier beziehungsweise acht Urlaubstagen kann man einiges erreichen: Zehn Tage frei (13. - 22.4. oder 19. - 29.4. und 16 Tage (13. - 29.4.)

Brückenbauen an Pfingsten

Der Mai und Juni sind stets ideal für Brückenbauer: Der Tag der Arbeit (1. Mai) liegt 2019 an einem Mittwoch, Christi Himmelfahrt am Donnerstag, 30.5. Beide Tage sind bundesweit frei wie auch der Pfingstmontag am 10. Juni. In Kombination mit Christi Himmelfahrt kann lassen sich aus sechs Urlaubstagen doppelt so viele freie Tage bauen (30. Mai bis 10. Juni)

Ein weiterer beliebter Brückentag ist Fronleichnam, zumindest im Südwesten. In deisem Jahr liegt dieser bewegliche Feiertag auf Donnerstag, den 20. Juni. Fronleichnam ist aber nur in sechs Bundesländern frei. Weitere einzelne Tage zum Brückenbau sind 2019 der Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober - in diesem Jahr ein Donnerstag - und für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz Allerheiligen (1. November), ein Freitag.

Günstige Weihnachtsferien

Weihnachten 2019 liegt sehr arbeitnehmerfreundlich: Der 24. Dezember ist ein Dienstag, die beiden Weihnachtsfeiertage Mittwoch und Donnerstag, Neujahr ein Mittwoch. Wer vom 21. Dezember bis 1. Januar frei macht, bekommt mit maximal fünf Urlaubstagen (in vielen Unternehmen zählen der 24. und der 31.12 nicht als voller Arbeitstage) zwölf Tage frei.

In Baden-Württemberg kann man die Heiligen Drei Könige (6. Januar) noch mit einbeziehen, denn das ist 2020 ein Montag: So ergeben maximal acht Urlaubstage sogar 17 Tage frei.