Bruder von Straßburg-Attentäter Chekatt festgenommen

Die Polizei in Frankreich hat den Bruder des mutmaßlichen Straßburg-Attentäters Chérif Chekatt festgenommen. Das berichten mehrere Medien und berufen sich auf Ermittlerkreise. Demnach hat der 38-Jährige gestern auf Facebook Nachrichten veröffentlicht, die Anschlagspläne andeuten. Die Behörden in der französischen Stadt hätten daraufhin für mehrere Stunden die höchste Alarmstufe ausgerufen. Der Straßburg-Attentäter hatte im vergangenen Dezember in der Nähe des Weihnachtsmarkts fünf Menschen getötet und mehrere verletzt. Er soll der IS-Terrormiliz die Treue geschworen haben.