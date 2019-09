Nach der Thomas Cook-Pleite verkaufen auch Neckermann, Bucher oder Öger Tours keine Reisen mehr. Der Ferienflieger Condor nimmt aus rechtlichen Gründen keine Thomas Cook-Urlauber mehr mit.

Nach der Insolvenz des britischen Reiseveranstalters Thomas Cook haben auch die deutschen Tochtergesellschaften den Vertrieb ihrer Reisen eingestellt. Die zu Thomas Cook gehörenden Veranstalter in Deutschland verkaufen ab sofort keine Reisen mehr, das teilte Thomas Cook auf seiner Homepage mit. Alle Abreisen, die für Montag und Dienstag geplant waren, wurden abgesagt.

Möglicherweise droht auch deutschen Unternehmenstöchtern Insolvenz

Wie es danach weitergeht, ist ungewiss – aktuell lote der deutsche Ableger von Thomas Cook seine Optionen aus, heißt es in einem Statement. Sollte hier keine Lösung gefunden werden, müssen auch die deutschen Gesellschaften, zu denen Neckermann Reisen, Bucher Last Minute und Öger Tours, Air Marin und Thomas Cook Signature gehören, Insolvenz anmelden. Für diese Unternehmen ist bislang noch keine offizielle Insolvenz angemeldet worden. Das könnte in den nächsten Tagen oder Stunden passieren.

Dauer 1:02 min Rettung gescheitert - Thomas Cook hat Betrieb eingestellt Rettung gescheitert - Thomas Cook hat Betrieb eingestellt

Condor fliegt weiter – mit Einschränkungen

Der deutsche Ferienflieger Condor, ebenfalls ein Tochterunternehmen von Thomas Cook, darf aus rechtlichen Gründen keine Urlauber mehr mitnehmen, die bei Thomas Cook oder den Unternehmenstöchtern gebucht haben. Dies teilte die Fluggesellschaft heute mit. Condor erklärte, Thomas Cook werde sich mit den Kunden, deren Abreise für heute oder morgen geplant sei, „direkt in Verbindung setzen“. Wer sich bereits im Urlaub befindet, der bei Thomas Cook oder Tochterunternehmen gebucht worden ist, kann regulär mit Condor zurückfliegen. Diese Kunden werden weiterhin von Condor befördert.

Hintergrund ist, dass die deutschen Thomas Cook-Veranstalter nicht mehr gewährleisten können, dass alle gebuchten Reisen stattfinden. Die deutsche Thomas Cook-Tochter Condor hat heute alle Flüge regulär durchgeführt – auch von Stuttgart aus. Von den 105 in Deutschland für Thomas Cook betriebenen Flugzeugen gehören 58 zu Condor.

Condor hat angekündigt, den Betrieb aufrecht zu erhalten – und hat einen Überbrückungskredit bei der Bundesregierung beantragt. Bei Condor wird es relativ sicher weitergehen. Für den Ferienflieger gab es in der Vergangenheit bereits mehrere Interessenten für eine Übernahme.

Dauer 1:39 min Wie geht es der Reisebranche insgesamt? Tamara Land, SWR Aktuelle Wirtschaft

Für deutsche Urlauber greift Reisesicherungsschein

Deutsche Urlauber, die sich derzeit im Ausland befinden, sind im Fall einer Insolvenz über den sogenannten Reisesicherungsschein abgesichert und werden nach Hause geholt. Anzahlungen für bereits gebuchte Reisen werden von der Versicherung zurückerstattet.

Deshalb rauschte Thomas Cook in die Tiefe

Dass der älteste Reisekonzern der Welt am Ende ist, hat mehrere Ursachen, die unglücklich zusammen kamen. Das Unternehmen sitzt seit seiner letzten Krise 2012 auf einem Schuldenberg in Milliardenhöhe. Dazu kam dieses Jahr eine Abschreibung auf ein Tochterunternehmen in England. Außerdem ist die allgemeine Stimmung in der Reisebranche in England schlecht.

Großbritannien ist der Heimatmarkt von Thomas Cook. Der drohende Brexit hat die Briten verunsichert, es wurden weniger Reisen gebucht. Insgesamt konnten sich die Briten auch weniger Reisen leisten, weil das Britische Pfund so stark gefallen ist. Das alles war am Ende zu viel für Thomas Cook.