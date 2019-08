Britischer Premier Johnson trifft Merkel in Berlin

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat beim Antrittsbesuch des britischen Premierministers Boris Johnson noch einmal für einen geordneten Austritt Großbritanniens aus der EU geworben. Man sei aber auch auf einen Brexit ohne Vertrag vorbereitet, sagte sie am Abend in Berlin. Es gehe jetzt darum, den Austritt so zu gestalten, dass weiterhin gute Beziehungen zwischen Großbritannien und der EU sowie Deutschland möglich seien. Auch Johnson erklärte, er wollen einen geregelten Austritt seines Landes aus der Europäischen Union. Bei seiner Ankunft in Berlin gab es "No-Brexit"-Rufe von Bürgern.