Britischer Botschafter Darroch zurückgetreten

Der britische Botschafter in den USA, Kim Darroch, ist zurückgetreten. Die aktuelle Situation mache es ihm unmöglich, seine Rolle so auszufüllen, wie er es sich wünsche, heißt es in einem Rücktrittsschreiben. Vorausgegangen war ein Streit mit US-Präsident Donald Trump. Britische Medien hatten aus vertraulichen Memos des Botschafters zitiert. In denen bezeichnet Darroch die US-Regierung unter anderem als diplomatisch unbeholfen und unfähig. Trump beschimpfte den Botschafter daraufhin per Twitter und griff dabei auch die britische Premierministerin Theresa May verbal an.