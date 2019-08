Bei No Deal-Brexit: Harte Regeln für EU-Bürger

Falls Großbritannien Ende Oktober ohne Abkommen aus der Europäischen Union austritt, soll die Freizügigkeit für Neuankömmlinge aus der EU sofort gestoppt werden. Das hat eine Regierungssprecherin in London mitgeteilt. Die Rechte der schon in Großbritannien lebenden EU-Bürger betreffe das nicht. Das sind schätzungsweise 3,5 Millionen Menschen. Rund eine Million ist derzeit registriert - die anderen nicht. Eine Meldepflicht gibt es in Großbritannien nicht. Unklar ist derzeit, wie Grenzbeamte künftig den Unterschied erkennen sollen zwischen EU-Bürgern, die schon vor dem Brexit im Land waren und solchen, die neu einreisen wollen. Die Regierungssprecherin sagte dazu, an den Details werde noch gearbeitet.