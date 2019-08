Britische Firmen verlegen Sitz in die Niederlande

Wegen des bevorstehenden Brexits sind bisher fast 100 Unternehmen von Großbritannien in die Niederlande umgezogen. Nach Angaben der zuständigen niederländischen Behörde überlegen mehr als 300 weitere Firmen, ihre Zentrale ebenfalls zu verlagern. Medien berichten, dass so in den vergangenen Monaten bereits rund 2.500 neue Arbeitsplätze in den Niederlanden entstanden sind. Die meisten der Firmen sind nach Angaben der Behörde britisch, es seien aber auch Filialen von Unternehmen etwa aus den USA oder Asien darunter. Auch die Europäische Arzneimittelagentur hat ihren Sitz von London nach Amsterdam verlegt. Sie muss aus rechtlichen Gründen in einem EU-Mitgliedsstaat ansässig sein.