Im Vereinten Königreich wird heute ein neues Parlament gewählt - mit dem Brexit als beherrschendes Thema. Die Konservativen gelten als Favoriten, eine Überraschung ist jedoch möglich.

"Get Brexit done" - "Wir bringen den Brexit hinter uns" - mit diesem Slogan zog der britische Premierminister Boris Johnson in den vergangenen Wochen durch die Lande. Und seine einfache Botschaft scheint anzukommen, denn in Umfragen liegt seine konservative Partei vorne, ein Wahlsieg scheint wahrscheinlich. Die Wahllokale schließen um 22 Uhr Ortszeit.



London-Korrespondentin Anette Dittert erläutert im Video, weshalb die Tories selbst bei traditionellen Labour-Wählern ankommen.

Labour holt auf trotz Vorbehalte gegen Parteichef Corbyn

Johnson kann auf eine klare Mehrheit im neuen Parlament hoffen. Damit will er sein Abkommen mit der EU über den Austritt des Landes zum 31. Januar 2020 durchzusetzen - dreieinhalb Jahre nach dem Referendum, bei dem sich rund 51 Prozent der Wähler für den Austritt entschieden hatten.

Allerdings hat Labour, die größte Oppositionspartei Labour, zuletzt aufgeholt. Ein eigener Wahlsieg scheint zwar höchst unwahrscheinlich, aber vielleicht gibt es wie schon 2017 ein "hung parliament", bei dem die Tories wieder auf einen Koalitionspartner angewiesen wären.

Labour-Chef Jeremy Corbyn kommt bei der Wählerschaft längst nicht so gut an wie sein Rivale Johnson. Vielen Briten ist er zu sozialistisch eingestellt. Und Corbyn ist in Sachen Brexit keineswegs eindeutig: Labour will das Volk zwar über ein Austrittsabkommen abstimmen lassen, Corbyn selbst ließ allerdings offen, ob er für oder gegen einen EU-Austritt ist.

Der Labour-Chef Jeremy Corbyn kommt bei den britischen Wähler nicht besonders gut an. dpa Bildfunk picture alliance / empics

Britisches Mehrheitswahlrecht schwächt Liberaldemokraten

Eine besondere Rolle spielt das britische Wahlrecht. Abgestimmt wird in 650 Wahlkreisen, der Gewinner eines jeden Wahlkreises zieht ins Unterhaus ein, die Stimmen der anderen Kandidaten gehen verloren.

Das trifft vor allem die Liberaldemokraten, die gegen den Brexit sind. Ihr laut Umfragen rund 15-prozentiger Stimmenanteil dürfte sich kaum in Parlamentssitzen niederschlagen. Ähnlich geht es der grünen Partei, die bei den Parlamentswahlen praktisch nicht stattfindet.

Regionale Parteien spielen bei den Wahlen eine Rolle

Wichtiger sind regionale Parteien in Wales, Schottland und Nordirland: In Wales ist vor allem die sozial-demokratisch und walisisch-national geprägte Plaid Cymru, die gegen den Brexit auftritt, im Spiel, in Schottland die Scottish National Party (SNP). Sie strebt im Falle eines Brexits eine neuerliche Abstimmung über die Unabhängigkeit des Landes an.



In Nordirland wiederum treten eine Reihe eigener Parteien an - zum Beispiel die katholisch geprägte Sinn Fein, die langfristig die Vereinigung mit der Republik Irland will. Oder die protestantische DUP, die Nordirland fest im Vereinten Königreich verankert sieht, und die zuletzt die konservative Regierung in London stützte.

Taktisches Wahlverhalten möglich

Entscheidend wird nach Ansicht von Beobachtern das Verhalten der Wähler in rund 50 besonders umkämpften Wahlkreisen werden. Hier könnte ein taktisches Stimmverhalten der Brexit-Gegner den konservativen Abgeordneten das Leben schwer machen und eine Tory-Mehrheit verhindern.

Sowohl der frühere konservative Premierminister John Major als auch sein Amtsnachfolger Tony Blair (Labour) haben kurz vor den Wahlen dazu aufgerufen, taktisch zu wählen, um den Brexit noch zu verhindern. Beide forderten die Wähler auf, für Brexit-Gegner zu stimmen.

"Der Brexit ist kein Fehler, sondern eine Katastrophe." Tony Blair, ehemaliger Premierminister

Fällt Johnson in seinem Wahlkreis durch?

Viel im Einsatz, doch nicht in seinem Wahlkreis: Premierminister Boris Johnson. dpa Bildfunk picture alliance/dpa

Sicher ist selbst der Wahlkreis von Premierminister Boris Johnson in den Londoner Stadtbezirken Uxbridge und South Ruislip nicht. Seine Mehrheit von 4.000 Stimmen scheint angesichts der vielen europafreundlichen, wahlberechtigten Studenten der Brunei Universität durchaus gefährdet - zumal sich Johnson während des Wahlkampfs praktisch nie in seinem Bezirk hat blicken lassen.

Ganz im Gegensatz zu dem Labour-Kandidaten Ali Milani, der praktisch an jeder Haustür seines Wahlkreises klingelte. Und dann ist da auch noch der Satire-Kandidat Count Binface - "Graf Mülleimergesicht" (siehe Video), der bei der letzten Wahl schon gegen die damalige Premierministerin Theresa May antrat.



So könnte es sogar sein, dass die Tories zwar die Wahlen gewinnen, Johnson aber nicht mehr Premierminister sein darf, weil er keinen Sitz im Unterhaus mehr hat. Eine Absicherung über die Partei wie in Deutschland gibt es nicht.

Ein Ende der Brexit-Saga ist nicht in Sicht

Doch selbst wenn die Strategie Johnsons mit den Neuwahlen aufgehen sollte und er im Parlament die Mehrheit für sein Brexit-Abkommen bekommt, bedeutet das noch lange nicht das Ende der Brexit-Saga. Denn nach dem Austritt beginnen die Verhandlungen über neue Handelsabkommen mit der EU.

Ende 2020 sollen diese Verhandlungen abgeschlossen sein, Diplomaten halten diesen Zeitplan aber für kaum einhaltbar. Und so könnte das Drama um die Verlängerung von Fristen, Diskussionen um gegenseitige Zugeständnisse, der Streit um die Grenze zwischen Irland und Nordirland und vieles mehr, das die britische Politik und Wirtschaft seit 2016 lähmt, weitergehen.