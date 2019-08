Die britische Regierung kündigte an, sie werde sich an der US-Mission im Persischen Golf beteiligen. Außenminister Dominic Raab sagte, das stärke die Sicherheit in der Region und beruhige die Schifffahrt. Die US-Regierung hatte ihren Verbündeten in Europa ihre Pläne für eine Marinemission zum Schutz der wichtigen Schifffahrtsrouten in der Straße von Hormus vorgestellt und bisher vergeblich um Beteiligung gebeten.