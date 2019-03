Einen Tag nach dem Fund mehrerer Briefbomben in London ist auch ein verdächtiges Päckchen in Schottland entdeckt worden - an der Uni von Glasgow. Wie die Hochschule auf Twitter mitteilte, wurden mehrere Gebäude vorsorglich evakuiert und alle Vorlesungen gestrichen. Noch ist unklar, ob der aktuelle Fund in Glasgow in Verbindung mit den drei Briefbomben in London steht. Dort ermittelt die Anti-Terror-Polizei.