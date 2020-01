Brexit: Lastwagen-Stau in Belgien

per Mail teilen

Autofahrer in Belgien sollen die Gegend um den Hafen Zeebrugge an der Nordsee meiden. Dazu ruft die belgische Polizei auf. Wegen des bevorstehenden Brexits stauten sich dort Lastwagen, deren Fahrer noch heute vor Mitternacht auf Fähren nach Großbritannien gelangen wollten. Die Polizei spricht von reiner Panik, da sich für den Lkw-Verkehr nichts ändere. Großbritannien verlässt um Mitternacht die Europäische Union. Dann beginnt eine elfmonatige Übergangsfrist, in der die künftigen Beziehungen zwischen EU und dem Vereinigten Königreich geregelt werden sollen.