Die EU hat einen Vorschlag zum Brexit gemacht, mit der sie der britischen Premierministerin Theresa May in der Nordirlandfrage entgegenkommen will. Die EU gebe den Briten demnach die Möglichkeit, einseitig aus der Zollunion auszusteigen und trotzdem eine harte Grenze zwischen Nordirland und der Republik Irland zu vermeiden. So könnte nur das britische Nordirland in der Zollunion bleiben, der Rest des Königreichs schiede aus. Diesen Vorschlag hat May aber schon mal abgelehnt.