Brexit: Bundesregierung fordert Plan

Die Bundesregierung erhöht den Druck auf Großbritannien bei den Brexit-Plänen. Einer Brexit-Verschiebung wolle man nur zustimmen, wenn es einen klaren Plan zum weiteren Vorgehen gebe. Das sagte Europastaatsminister Michael Roth (SPD) in Brüssel. Er appellierte an die britische Politik, endlich konkrete Vorschläge zu machen. Die britische Premierministerin Theresa May hatte geplant, das Parlament morgen erneut über den Brexit-Vertrag abstimmen zu lassen. Parlamentspräsident John Bercow hatte das allerdings abgelehnt. Nur über einen geänderten Vertrag dürfe nochmal abgestimmt werden, so Bercow. Nun droht ein ungeregelter EU-Austritt Großbritanniens am 29. März.