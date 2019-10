Brexit: Bewegt sich doch noch was?

In die festgefahrene Brexit-Debatte könnte doch noch Bewegung kommen. Diplomaten in Brüssel berichten, die EU-Staaten hätten ihren Verhandlungsführer Michel Barnier beauftragt, eine neue Gesprächsrunde mit den Briten anzugehen. Zeitgleich hat Barnier bereits am Vormittag mit dem britischen Brexit-Minister Stephen Barclay gesprochen. Details sind bis jetzt nicht bekannt. EU-Ratspräsident Donald Tusk hat allerdings Druck gemacht: Wenn London bis heute Abend keine praktikable Lösung vorlege, werde er erklären, dass es bis zum EU-Gipfel nächste Woche keine Einigung geben könne. Der britische Premierminister Boris Johnson will sein Land am 31. Oktober aus der EU lösen - notfalls auch ohne Abkommen.