Brexit-Beauftrager Barnier hält No-Deal für wahrscheinlich

Der Brexit-Beauftragte der EU, Michel Barnier, hält einen Ausstieg Großbritanniens aus der EU ohne Abkommen für wahrscheinlich. Er sei nicht optimistisch, dass ein No-Deal-Szenario noch vermieden werden könne, schreibt Barnier in einem Kommentar für die Zeitung "Sunday Telegraph". Der britische Premierminister Boris Johnson habe klargemacht, dass der geplante Brexit am 31. Oktober nicht verschoben werde. Zugleich schloss Barnier Nachverhandlungen am Austrittsvertrag aus. Die EU werde nur handeln, um ihre Interessen zu schützen, so Barnier. Es gebe keine Zugeständnisse.