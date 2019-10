per Mail teilen

Der britische Premierminister Boris Johnson will heute seinen letzten Brexit-Plan vorstellen. Der soll eine Übergangslösung für Irland beinhalten.

Im Brexit-Streit um die künftige Grenze zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland fordert der britische Premierminister Johnson nach einem Bericht des "Telegraph" weitgehende Zugeständnisse aus Brüssel. Johnson will den Plan heute zum Abschluss des Tory-Parteitags in Manchester vorstellen.

Dauer 1:13 min Johnson will Übergangslösung für Nordirland Der britische Premierminister Johnson soll auf dem Tory-Parteitag heute seinen letzten Brexit-Plan vorstellen.

Grenzkontrollen wären notwendig

Dem Bericht nach wird Johnson vorschlagen, Nordirland zunächst in einem besonderen Verhältnis zu Europa zu belassen. Die britische Provinz soll die EU-Zollunion zusammen mit dem Rest des Vereinigten Königreichs verlassen - aber bis mindestens 2025 in weiten Teilen im EU-Binnenmarkt verbleiben.

Der Vorschlag bedeutet, dass sowohl im Handel mit dem Rest der Vereinigten Königreichs als auch mit dem Nachbarn Irland Warenkontrollen notwendig wären. Die sollen zwar nicht direkt an der Grenze stattfinden, absolut minimal sein und keine neue Infrastruktur benötigen - in Dublin und Brüssel dürfte der Plan trotzdem auf große Skepsis stoßen. Denn: Bislang gibt es keine Kontrollen an der irisch-nordirischen Grenze, weil auf beiden Seiten dieselben Regeln für Zölle und Produktstandards gelten.

Irischer Außenminister: Plan "besorgniserregend"

Der irische Außenminister Simon Coveney erklärte in einer ersten Reaktion, er habe zwar die Vorschläge noch nicht gesehen. Sollten sie jedoch dem Zeitungsbericht entsprechen, würden sie nicht die Grundlage für ein Abkommen mit der Europäischen Union bilden. Sie seien "besorgniserregend", sagte er dem TV-Sender "Virgin Media One".

Die EU und Irland bestehen darauf, dass es weiterhin keine Grenzkontrollen gibt. Sie befürchten, dass eine Einführung von Kontrollen die Spannungen aus der Zeit des Nordirland-Konflikts zurückbringen könnte. In dem jahrzehntelangen Bürgerkrieg standen sich mehrheitlich katholische Befürworter einer irischen Vereinigung und überwiegend protestantische Großbritannien Loyalisten gegenüber.

Brexit am 31. Oktober?

Bisher war vorgesehen, dass eine offene Grenze in Irland durch die als Backstop bezeichnete Garantieklausel im Austrittsabkommen geschützt wird. Der Backstop sieht vor, dass Großbritannien solange die gemeinsamen Außenzölle der EU und teilweise Regeln des Binnenmarkts anwendet, bis eine andere Lösung gefunden ist. Das lehnt Johnson aber vehement ab, weil London dann keine Freihandelsabkommen mit Drittstaaten wie den USA abschließen könnte.

Dem Zeitungsbericht nach wird Johnson den Brexit ohne Abkommen am 31. Oktober vollziehen, wenn seine Pläne nicht angenommen werden.