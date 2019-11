Der libanesische Clanchef Ibrahim Miri ist wie angekündigt wieder in den Libanon abgeschoben worden. Nach Aussage des Bundesinnenministeriums wurde er am Morgen den Behörden in Beirut übergeben. Der Mann ist in Deutschland mehr als ein Dutzend Mal rechtskräftig verurteilt worden, unter anderem wegen Raubes und Drogenhandels. Im Juli wurde er in den Libanon abgeschoben. Ende Oktober reiste er illegal wieder ein, stellte einen Asylantrag und wurde festgenommen.