Bremen zahlt mit DFL-Geld Polizei-Überstunden

Das Land Bremen will das vor Gericht erstrittene Geld der Deutschen Fußball-Liga an die Polizei weitergeben. Damit werde man die Überstunden der Beamten bezahlen, die bei Hochrisikospielen angefallen seien, sagte Innensenator Ulrich Mäurer (SPD). Insgesamt soll bis zum Frühjahr mehr als eine Million Euro ausgezahlt werden. Dabei werde es aber nicht bleiben, betonte Mäurer. Bei einem Gesamtumsatz von mehr als vier Milliarden Euro sei eine Beteiligung der DFL an den Mehrkosten vertretbar und gerechtfertigt. Mit dem Thema will sich in der kommenden Woche auch die Innenministerkonferenz beschäftigen.