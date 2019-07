per Mail teilen

Der Weg zur ersten rot-grün-roten Landesregierung in einem westdeutschen Bundesland ist frei: Die Mitglieder der Linken-Basis in Bremen haben in einer Urabstimmung mehrheitlich für eine solche Regierungskoalition gestimmt. Das teilte die Partei mit. Die neue Landesregierung aus SPD, Grünen und Linken muss nun noch im Bremer Parlament gewählt werden. Das soll nach der Sommerpause passieren. Zuvor hatten sich bereits auch Parteitage von SPD und Grünen für Rot-Grün-Rot ausgesprochen.