Bremen: Abstimmungen über rot-rot-grüne Koalition

Die SPD in Bremen stimmt zur Stunde auf einem Landesparteitag über die geplante Koalition mit Grünen und Linken ab. Auch die Bremer Grünen befassen sich auf einem Parteitag mit dem Bündnis. Bei der Linken hatte bereits am Donnerstag ein Landesparteitag der rot-rot-grünen Koalition zugestimmt. Allerdings steht bei der Linkspartei noch ein bindender Mitgliederentscheid an. Beim SPD-Parteitag soll auch der bisherige Fraktionschef in der Bürgerschaft, Andreas Bovenschulte, als künftiger Erster Bürgermeister nominiert werden.