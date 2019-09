per Mail teilen

Im nord-französischen Rouen ist der Brand in einem Chemiewerk gelöscht. Das Feuer war in der Nacht auf Donnerstag ausgebrochen. Verletzt wurde niemand. Wegen der Luftbelastung blieben Schulen und Kitas gestern geschlossen. In der Fabrik werden Zusatzstoffe für Schmiermittel hergestellt.