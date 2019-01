Fünf Mädchen wollten den Geburtstag einer Freundin mit einem Abenteuerspiel im Escape-Room feiern. Warum sie beim Brand der Anlage nicht fliehen konnten, ist nun wohl klar.

Der Brand in der Escape-Room-Anlage am Freitag in Koszalin im Norden Polens ist vermutlich durch defekte Gasflaschen ausgelöst worden, mit denen eine Heizung betrieben wurde - davon geht jedenfalls der Staatsanwalt aus. Das Feuer sei vermutlich im Empfangsraum ausgebrochen. Der Angestellte dort habe nicht mehr zu den Jugendlichen in dem geschlossenen Raum gelangen können.

Die fünf jungen Frauen im Alter von 15 Jahren starben vermutlich an einer Rauchvergiftung. Der 26-jährige Mitarbeiter kam mit Verbrennungen ins Krankenhaus.

Feuerwehrchef: kein Fluchtweg

Dauer 00:32 min Feuerwehrchef Leszek Suski: Mängel in Escape-Room-Anlage Feuerwehrchef Leszek Suski machte Fahrlässigkeit des Betreibers für das Unglück in Koszalin mitverantwortlich.

Der Feuerwehrchef erhebt zudem schwere Vorwürfe gegen den Betreiber der Escape-Room-Anlage. Als entscheidenden Grund für den Tod der fünf Teenager nannte er fehlende Fluchtwege.

Darüber hinaus hätten Heizgeräte in der Nähe brennbarer Materialien gestanden. Es seien auch Kerzen gefunden worden. Aufbauten und Elektroinstallationen hätten einen provisorischen Eindruck gemacht.

Etwa 1.000 Escape-Rooms in Polen werden überprüft

Escape-Rooms werden immer beliebter, nicht nur in Polen. Spieler lassen sich freiwillig in einen Raum einschließen und müssen dort Aufgaben und Rätsel lösen, um ihn wieder verlassen zu können. Sie können das Spiel aber auch jederzeit abbrechen.

Die Wirtschaftspresse spricht von rund 1.000 Einrichtungen dieser Art in Polen. Alleine von 2016 bis 2017 habe sich ihre Zahl verdoppelt. Seit dem Morgen inspiziert die Feuerwehr in Polen Escape-Room-Anlagen im ganzen Land. Dabei scheint es nicht einfach zu sein, alle ausfindig zu machen, da viele eher temporär betrieben würde, räumte ein Sprecher ein.

In Koszalin wurden sämtliche Kulturveranstaltungen sowie ein Umzug zum Dreikönigstag abgesagt. Der Sonntag soll ein Trauertag für die fünf toten Mädchen sein.