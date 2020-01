Drei Frauen haben das Affenhaus im Krefelder Zoo offenbar mit ihren Himmelslaternen in Brand gesetzt. Für die Polizei ist die Tat damit aufgeklärt. Doch was kommt nun juristisch auf die drei zu?

Die 60-jährige Mutter mit ihre beiden erwachsenen Töchter hatten sich bereits in der Silvesternacht gemeldet. Die drei Frauen seien äußerst schuldbewusst gewesen, erklärte die Polizei.

Ihre im Internet erworbenen Himmelslaternen sollen den Brand ausgelöst haben. Für die Polizei sei die Tat damit weitgehend aufgeklärt, so ein Sprecher am Nachmittag. Jetzt müssen die Richter klären, welches Strafmaß die drei Frauen erwartet, und ob möglicherweise auch der Online-Händler belangt werden kann, der die Himmelslaternen im Internet verkaufte.

Strafrahmen zwischen fünf Jahre Haft und Geldstrafe

Tatsächlich gehört Brandstiftung im Strafgesetzbuch zu den gemeingefährlichen Straftaten, erklärt SWR-Rechtsexperte Bernd Wolf. Sie wird hart bestraft, wenn sie als besonders schwer eingestuft wird nicht unter fünf Jahren. Stirbt ein Mensch kann es sogar lebenslang geben - wohlgemerkt für vorsätzliche Brandstiftung. In Krefeld wird nun aber wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt. Hier bewegt sich der Strafrahmen voraussichtlich zwischen fünf Jahren Haft oder einer Geldstrafe. Dabei kommt es auf alle Einzelheiten an.

Im Audio erläutert SWR-Rechtsexperte Bernd Wolf, wie es in diesem konkreten Fall aussieht:

Dauer 0:46 min Brand im Krefelder Affenhaus: Was erwartet die Verursacherinnen juristisch? Bei der Strafzumessung kommt es auf alle Einzelheiten an. Nach allem, was in diesem Fall bekannt ist, spricht vieles für Fahrlässigkeit. Eine juristische Einordnung von SWR-Rechtsexperte Bernd Wolf.

Online-Händler wahrscheinlich nicht in der Pflicht

Fraglich ist, inwieweit auch der Online-Händler, bei dem die Himmelslaternen erworben wurden, haftbar gemacht werden kann. Schließlich besteht in Deutschland ein Verbot für diese Art von Laternen.

Die Fachanwältin für gewerblichen Rechtsschutz, Mirjam Grieß sieht dafür allerdings nur wenig Chancen. Zwar bestehe eine Prüfpflicht bei offensichtlich illegalen Waren wie zum Beispiel dem Verkauf von Handgranaten oder ähnlichem, danach werde es aber schon schwierig. "Wenn man überlegt, dass Raketen auch unproblematisch vertrieben werden . Da wird es sicherlich eine Einzelfallprüfung geben."

Dauer 1:04 min Online-Händler ohne Haftung Die Fachanwältin für gewerbliches Recht, Mirijam Grieß, im Gespräch mit SWR-Moderatorin Katja Burck.

Können Online-Plattformen wie Amazon oder Ebay belangt werden?

Und auch die großen Online-Plattformen wie Amazon oder Ebay, über die die Händler ihre Waren in der Regel anbieten werden in einem solchen Falle wahrscheinlich nicht belangt werden können, meint Fachanwältin Mirjam Grieß: "Plattformen sind von der Haftung her in Deutschland grundsätzlich erst mal privilegiert. Dadurch dass sie nur den Marktplatz für Drittanbieter zur Verfügung stellen, haften sie erst ab Kenntnis von etwaigen Rechtsverstößen."

Leitbild vom durchschnittlich intelligenten Verbraucher

Insofern dürften die drei Frauen höchstwahrscheinlich als alleinige Schuldige zur Verantwortung gezogen werden. In Europa und damit auch in Deutschland gelte schließlich grundsätzlich ein Verbraucherleitbild von einem "durchschnittlich intelligenten Verbraucher", so Fachanwältin Grieß.