Ein Brand im größten deutschen Werk des Autozulieferers Bosch in Bamberg hat einen Millionenschaden angerichtet. Verletzt wurde niemand. Nach Polizeiangaben mussten umliegende Feuerwehren die Werksfeuerwehr unterstützen. An dem Großeinsatz waren mehr als 200 Einsatzkräfte beteiligt. Wegen der starken Rauchentwicklung wurden Straßen in der Umgebung gesperrt und Fahrzeuge umgeleitet. Die Ursache für das Feuer ist noch ungeklärt.