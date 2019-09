per Mail teilen

Brände in Süd- und Westfrankreich haben mehrere hundert Hektar Wald zerstört. In der Nähe von Marseille musste die Polizei zwei Abschnitte einer Autobahn sperren - es kam zu langen Staus. Tote oder Verletzte gab es nach offiziellen Angaben nicht. Viele Regionen in Frankreich leiden nach einem Sommer mit zu wenig Niederschlägen unter Trockenheit.