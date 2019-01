In Amberg verletzen betrunkene Asylbewerber mehrere Passanten, in Bottrop fährt ein deutscher Autofahrer gezielt in Menschengruppen. Für Seehofer gehört es zur "politischen Glaubwürdigkeit", beide Vorfälle mit Härte zu verfolgen.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) will die Regeln zur Abschiebung von Asylsuchenden, die Straftaten begangen haben, weiter verschärfen. Die Ereignisse in Amberg hätten ihn sehr aufgewühlt. In der ostbayerischen Stadt hatten vier betrunkene Jugendliche aus Syrien, Afghanistan und dem Iran am Samstagabend Passanten angegriffen und ein Dutzend von ihnen verletzt.

"Wenn die Gesetze nicht ausreichen, müssen sie geändert werden"

"Wenn Asylbewerber Gewaltdelikte begehen, müssen sie unser Land verlassen und wenn die vorhandenen Gesetze dafür nicht ausreichen, müssen sie geändert werden", so Seehofer. Er wolle in der Koalition zeitnah neue Vorschläge für verschärfte Abschieberegeln auf den Tisch legen.

Neue Abschieberegeln würden jedoch zunächst nichts ändern, solange die Herkunftsländer keine Menschen aufnehmen. Verweigert der Heimatstaat die Aufnahme, kann Deutschland nicht abschieben: "Wenn Innenminister Seehofer da Fortschritte erreicht, werden auch die Rückführungszahlen weiter steigen", sagte die stellvertretende SPD-Vorsitzende Malu Dreyer.

"Offensichtlich fremdenfeindlich motivierte Amokfahrt"

In diesem Zusammenhang äußerte sich Seehofer auch zu der Amokfahrt in Bottrop im Ruhrgebiet. Dort war ein deutscher Autofahrer in der Silvesternacht mehrmals gezielt in Menschengruppen gefahren. Die Polizei vermutet ein fremdenfeindliches Motiv und spricht von einem "gezielten Anschlag".

Diese "offensichtlich fremdenfeindlich motivierte Amokfahrt" habe ihn ebenfalls sehr betroffen gemacht, so der Bundesinnenminister. Es gehöre zur politischen Glaubwürdigkeit, beide Fälle mit Entschiedenheit und Härte zu verfolgen.

Bundesregierung verurteilt Gewalttaten

Die Bundesregierung verurteilt die Taten in Amberg und Bottrop als verabscheuungswürdig. Es gebe in Deutschland keinen Platz für Extremismus und Intoleranz, egal von welcher Seite ein solches Verhalten komme, sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Martina Fietz am Mittwoch in Berlin. Gewalt sei zu verurteilen und mit allen Mitteln des Rechtsstaates zu verfolgen.

