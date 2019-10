Botswana: Mehr als 100 Elefanten binnen zwei Monaten gestorben

In Botswana sind mehr als 100 Elefanten an den Folgen der anhaltenden Dürre gestorben. Das hat die Regierung bekanntgegeben. Wasserlöcher seien ausgetrocknet, Grasflächen seien verdörrt. Im benachbarten Simbabwe haben die Behörden gestern den Tod von mindestens 55 Elefanten wegen der Dürre gemeldet. Mehrere südafrikanische Länder leiden derzeit unter einer seit Monaten anhaltenden Dürre begleitet von ungewöhnlich hohen Temperaturen. Das Umweltministerium von Botswana teilte mit, seit Mai sei die Zahl der verstorbenen Tiere deutlich angestiegen. "Über hundert Elefanten sind in den vergangenen zwei Monaten gestorben", hieß es in einer Erklärung. Allein diese Woche seien es 13 gewesen.