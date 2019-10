Bosch will neuen Mikrochip für E-Autos produzieren

Die Firma Bosch will an ihrem Standort in Reutlingen einen neuen Mikrochip für Elektro-Autos produzieren. Das Unternehmen investiert dafür nach eigenen Angaben einen dreistelligen Millionenbetrag. Bosch verspricht sich von dem Chip eine größere Reichweite für die Batterien von Elektroautos. Damit könne man rund sechs Prozent mehr Strecke machen, meint Geschäftsführer Harald Kröger. Grund dafür sei, dass die neuen Mikrochips eine bessere Leitfähigkeit besäßen als die bisherigen. Derzeit läuft in Reutlingen ein Pilotversuch. Ein erstes Muster soll nächstes Jahr vorliegen.