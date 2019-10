Bootsunglück vor Lampedusa

Nach einem Bootsunglück vor der italienischen Mittelmeerküste Lampedusa sind mindestens neun Flüchtlinge tot geborgen worden. 22 Menschen wurden nach Angaben der Küstenwache gerettet - etliche weitere würden aber noch vermisst. Ein Boot mit angeblich fünfzig Menschen an Bord hat in der Nacht einen Notruf abgesetzt. Als sich das zuständige Rettungsschiff genähert hat, ist das Boot plötzlich gekentert. Menschenrechtsaktivisten gehen davon aus, dass die Flüchtlinge in Tunesien an Bord gegangen sind.